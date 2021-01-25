Sünnet namazlar kaza edilir mi? Diyanet fetvaları!
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Sünnet namazlar kaza edilir mi? Diyanet fetvaları!

25.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:55
Sünnet namazlar kaza edilir mi? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Sünnet namazlar kaza edilir mi? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Sünnet namazlar kaza edilir mi?

Dini konularda araştırma yapanlarSünnet namazlar kaza edilir mi? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaSünnet namazlar kaza edilir mi? konusunda fetva yayınladı. Peki,Sünnet namazlar kaza edilir mi? İşte, detaylar

SÜNNET NAMAZLAR KAZA EDİLİR Mİ?

Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın farzları ile vacip olan vitir namazı kaza edilir. Kılınmayan sünnetler vakit çıktıktan sonra kaza edilmez. Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı, aynı gün zevalden önce kaza edildiğinde sünneti ile birlikte kaza edilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 223). Çünkü Hz. Peygamber kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken, sünnetiyle birlikte kaza etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 11).

Bir de öğle namazında cemaate yetişmek için sünneti kılmadan farza başlayan kişi, farzı kıldıktan sonra kılmadığı ilk sünneti de kılar. Bunu, son sünnetten önce kılabileceği gibi sonra da kılabilir.

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