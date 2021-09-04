Sünnet düğününde atılan havai fişek samanlığı yaktı

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Sünnet düğününde atılan havai fişek samanlığı yaktıKOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir sünnet düğününde atılan havai fişek, samanlığın yanmasına neden oldu.

Sünnet düğününde atılan havai fişek samanlığı yaktı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir sünnet düğününde atılan havai fişek, samanlığın yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Sepetçiler Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde meydana geldi. Düğünde atılan havai fişeklerden dökülen kıvılcımlar, yakındaki bir samanlığın alev almasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, samanlığın tamamını sardı. Mahalle halkı itfaiyeye haber verirken, düğün için kurulan ses sisteminden araçların çekilerek itfaiyeye yol açılması konusunda uyarılar yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Samanlık hasar görürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı