Sünnet Düğünlerinde "Alp Kıyafeti" Modası

HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında kiralanan Alp kıyafetleri, yurt içi ve dışında gerçekleştirilen sünnet düğünleri için yoğun talep görüyor.

Özellikle TRT1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin ardından türbenin bulunduğu Söğüt'e çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Türbe girişinde bulunan Alp kıyafetlerini kiralayan vatandaşlar, kısa bir süreliğine de olsa geçmişe giderek, dedelerini yad ediyor. Kaftan, börk, kolçak ve bellik giyen yediden yetmişe ziyaretçiler, fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Türbe girişinde kıyafet satan, aynı zamanda düğün organizatörlüğü de yapan Çetin İkiz, AA muhabirine, iki yıldır bu işi yaptığını ve talebin geçen yıla göre arttığını söyledi.

Düğünlere kostüm de kiraladıklarını ifade eden İkiz, "Büyükler için 140, küçükler için 70 liradan kiralıyoruz. Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya gibi çeşitli illerden talepler geliyor. Haftada 2-3 düğün oluyor. Çocuklarımıza sünnet kıyafeti olarak gönderiyoruz. Belçika, Almanya ve Hollanda ağırlıklı olmak üzere 250-300 liradan yurt dışına da satıyoruz. Kaftan, börk, kollara kolçakları ve bellerine belleğimizi takıyoruz, montlarını giydiriyoruz. 10 dakikalığına türbe ziyaretinde bulunuyorlar. O zamanlara dönüyorlar, fotoğraf çektiriyorlar." diye konuştu.

Söğüt'teki gençlerden bir ekip kurduğunu dile getiren İkiz, "İlçede, çeşitli illerde düğünlere katılıyoruz. Artık çocuklar, sünnetlerinde dedelerinin kıyafetini giymek istiyor. Biz de bu duyguya karşılık veriyoruz. Her geçen gün ilgi büyüyor." dedi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden gelen Öner Yıldırım da "Hayme Ana'nın olduğu yerden geliyorum, oğlu Ertuğrul Gazi'ye selam getirdik. Kıyafetleri çok beğendik, gayet güzel. Sanki onlarla o duyguları yaşadık. Bize bu duyguları yaşattıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gölpazarı ilçesinde oğlu Muhammet Yasin'in sünnetini yaptıran baba Mustafa Acar, "Gençlerimiz, bizden sonra gelecek neslimiz, ceddimizi öğrensin istedik. Şu anda Söğüt'e, Ertuğrul Gazi'ye muhabbet var Türkiye genelinde. Onu canlandırmak için Alplerimizi davet ettik. Tekbirlerle çocuğumuzu salona getirdik."

Diziyi Alp kıyafetiyle izliyorlar

TRT1 'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Söğüt'e yurt içi ve dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, çarşamba günleri, diziyi kıraathanelerde izlemeyi tercih ediyor.

Bir grup vatandaş diziyi, üç aydır, Ertuğrul Gazi çay ocağında, Alp kıyafeti giyerek seyrediyor. Grup üyeleri, reklam aralarında ise bulgur pilavı yiyor, ayran içiyor.

Yakacık köyü muhtarı Hüseyin Yıldırım, her hafta dizi içi kıraathaneye geldiğini belirterek, "Her çarşamba akşamı kıyafetlerimizi giyer, dizimizi seyrederiz." dedi.

Çiğ köfteci Mesut Dinç de her hafta arkadaşlarıyla geldiklerini kaydederek, "Sahnelerde ister istemez heyecanlanıyoruz. Ertuğrul Gazi'nin torunuyuz, Türkiye'nin onuruyuz." diye konuştu.