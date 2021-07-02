Sünnet çocuğu firarda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sünnet çocuğu firarda

Sünnet çocuğu firarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri komedi filmlerini aratmadı.

Bursa'da sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri komedi filmlerini aratmadı. Çocuğun sünnet kıyafetleri ile yakınlarından kaçtığı anlar sosyal medyada tıklama rekoru kırdı.

Görüntüler, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde kaydedildi. Sünnet düğününe gitmek için ailesiyle birlikte yola çıkan bir çocuk, aracın durup ailesiyle birlikte aşağıya indiği anda kaçmaya başladı. Ailesinin elinden kurtulan küçük çocuk koşarak uzaklaşmaya çalıştı. O sırada yetişkin bir kişi firar eden sünnet çocuğunun peşinden koşup yakalamaya çalıştı. Küçük çocuk ile ailesi arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı. Yakınları tarafından yakalanan küçük çocuk ise çabalarına rağmen sünnetten kaçamadı. Bu anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

(Ahmet Berke Erdal/İHA)

Sünnet çocuğu firarda
Sünnet çocuğu firarda
Sünnet çocuğu firarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kerem Kamışlı Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Erol Bulut Metin Oktay Mustafa Cengiz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sünnet çocuğu firarda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:03:18. #1.16#

title