Sunless Sea Epic Games Store üzerinden ücretsiz kullanıma açıldı! Sunless Sea nedir, sistem gereksinimleri neler?

Epic Games Store ücretsiz oyun dağıtma etkinliklerine devam ediyor. Bu haftanın yeni ücretsiz oyunu ise Sunless Sea oldu. Oyun mağazada 1 hafta boyunca ücretsiz olarak bulunacak. Ücretsiz olarak erişime açılan Sunless Sea sistem gereksinimleri haberimizde.

Epic Games son zamanlarda birçok oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Her hafta belirlediği oyunları oyuncuların kullanımı sunuyor. Oyunları alan oyuncular sınırsız bir şekilde oyunlardan faydalanabilecek.

Oyunlardan faydalanmak için tek yapmanız gereken şey; iki faktörülü kimlik doğrulaması. Bu işlemi yaptıktan sonra Epic Games Store üzerinden oyunları sipariş edebilir ve sınırsız olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

BİR RPG OYUNU: SUNLESS SEA

6 Şubat 2015 tarihinde geliştiricisi Failbetter Games tarafındanyayınlanan, Sunless Sea; hayatta kalma unsurlurları üzerine kurulu, keşif ve rol yapılabilen tek kişilik bir RPG oyunudur.

AKLINI KAYBET. MÜRETTEBATINI YE. ÖL.

Sunless Sea; keşif, etkileyici hikâye anlatımı ve devamlı olarak ölmeye odaklanan bir Gotik Korku RYO'dur.

Devasa bir yer altı denizinde Victoria Dönemi'ne ait bir buhar gemisine kaptanlık yap

Dev yengeçler, önsezili buz dağları ve yarasa sürüleri işini bitirmezse, yamyamlık ve delilik yüzünden nalları dikeceğin kesin. Yine de bu kadim ve siyah okyanus seni çağırıyor. Bu sularda yelken açma cesaretine sahip olanları da değerli ganimetler bekliyor.

İlgi çekici mürettebat üyeleri bul

Lanetli Doktor (Haunted Doctor) ve Kaygısız Topçu (Irrepressible Cannoneer) gibi benzersiz görevlileri işe al. Konuşmaya ikna edebilirsen her birinin anlatacak bir hikâyesi var.

Acımasız ve benzersiz bir dünyada kaptanlık yap

350.000'den fazla kelimeden oluşan hikâyeleri ve sırlarıyla dolu, derin, zorlu bir dünya. Babanın kemiklerini bul. Londra'nın kaderini çiz. Derin suların tanrılarına meydan oku.

Kaptanın ölecek

Kaynaklarını bir nesilden ötekine aktar. Bir aile evi ve yadigâr zulası edin. Yelken açma cesareti gösterip kaybeden ve ara sıra da olsa kazanan denizciler arasında efsaneleş.

SUNLESS SEA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri

· İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yükseği

· İşlemci: 2Ghz veya daha fazlası

· Bellek: 1 GB RAM

· DirectX: Sürüm 9.0c

· Depolama: 700 MB kullanılabilir alan