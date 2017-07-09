Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaran ekiplerince kurtarılan genç, suni teneffüsle hayata döndü.



Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren 18 yaşındaki Barış Karakaş bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulmak üzere olan genci gören vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. Ekipler, Karakaş'ın kaybolduğu noktada dalış yaparak yaklaşık 5 dakika su altında kalan genci bularak karaya çıkardı.



Kalbi duran Karakaş'a cankurtaran ekiplerince suni teneffüs yapıldı. Müdahale sonucu Karakaş'ın kalbi yeniden çalıştı.



Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaş, burada yapılan müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.