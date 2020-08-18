Suni teneffüs uyguladığı oğlunun mezarını ziyaret etti ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde devrilen yelkenlide bulunan 2 kadını kurtarmak için girdiği suda boğulan Alişan Tekgözlü'nün (17) babası Atilla Tekgözlü, oğlunu mezarı başında ziyaret etti.

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde devrilen yelkenlide bulunan 2 kadını kurtarmak için girdiği suda boğulan Alişan Tekgözlü'nün (17) babası Atilla Tekgözlü, oğlunu mezarı başında ziyaret etti. Oğlunu 62 yıl önce ölen babasının yanına defneden Tekgözlü, "Baba, Alişan'ı sana emanet ettim, ona iyi bak" diyerek ağladı.

Olay, 14 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Yelkenliyle göle açılan 2 kadın, şiddetli rüzgarın etkisiyle suya düştü. Kadınları kurtarmak için göle giren Alişan Tekgözlü, suda batıp çıkmaya başladı. Akıntının yoğun olduğu bölgede bir süre sonra gözden kaybolan Alişan'ın babası Atilla Tekgözlü, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen dalgıç polisler, Alişan Tekgözlü'yü sudan çıkarırken, yelkenliden düşen kadınlar ise göldeki bir tekneyle kurtarıldı. Dalgıç polisler, nefes almadığı görülen Alişan'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Bu sırada oğluna suni teneffüs yapan Atilla Tekgözlü, "Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın" diyerek gözyaşı döktü.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Alişan Tekgözlü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alişan Tekgözlü, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.BABANIN FERYADI YÜREK BURKTUAtilla Tekgözlü, oğlunun mezarını ziyaret etti. Cezaevinde 12 yıl yattıktan sonra şubat ayında tahliye olan Atilla Tekgözlü, oğlunun mezarının başında gözyaşı döktü. Alişan'ı 62 yıl önce ölen babasının yanına defneden Atilla Tekgözlü, "Baba, Alişan'ı sana emanet ettim, ona iyi bak" diyerek ağladı.

Oğluna suni teneffüs yaptığını ancak kurtaramadığını anlatan Atilla Tekgözlü, "Olay günü sahilde oturuyorduk, birden yelkenlinin devrildiğini gördük. Oğlum hemen kurtarmak için arkadaşıyla birlikte suya atladı. Ancak bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu. Zaten bir süre sonra o devrilen yelkenliyi başka bir tekne kurtardı. Çok yardımsever bir çocuktu. Yokluğuna alışamam" dedi.

Kaynak: DHA