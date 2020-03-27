Suni solunum cihazı Covid-19 hastaları için neden bu kadar önemli? Nasıl çalışıyor? Dünyadaki sağlık yetkilileri, hızla artan Covid-19 hastalarıyla başa çıkmak için hastanelerinin daha fazla suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulunuyor. Peki suni solunum cihazı nedir, nasıl işliyor, hangi hastalara takılıyor?

Dünyadaki sağlık yetkilileri, hızla artan Covid-19 hastalarını kurtarmak için hastanelerinin daha fazla suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğu uyarısında bulunuyor. ABD, İngiltere ve İtalya gibi sağlık sistemlerinin gelişmiş olduğu ülkelerde dahil, Covid-19 salgınına karşı yeterli kapasitede cihaz bulunmuyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com