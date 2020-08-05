Suni futbol sahalarına bakım aracı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Şube Müdürlüğüne bağlı 16 suni futbol sahasına ATV bakım motoru tahsis etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Şube Müdürlüğüne bağlı 16 suni futbol sahasına ATV bakım motoru tahsis etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kendisine bağlı olan suni futbol sahalarında bakım çalışması gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Çalışmalar kapsamında Spor Şube Müdürlüğüne bağlı 16 suni futbol sahasına ATV bakım motoru tahsis edildi. Bakım çalışması ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor tesislerindeki suni futbol sahaları elden geçirilecek.

ATV motorlarının süpürgeler yardımıyla yapılan bakım işlemleri sahanın ömrünü uzatırken aynı zamanda halı sahaya yapışan sakız, mıcır, kabuk gibi maddelerin temizliğini de sağlayacak. 16 tesiste bulundurulacak olan saha bakım aracı, sahaların ömrünü uzatırken, oyuncuların da sağlıklı bir zeminde spor yapmalarına olanak sağlayacak.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, sahalarda görevli olan 34 personelle Sanayi Mahallesi Vinsan tesislerinde araçların kullanımı konusunda oryantasyon eğitimi verdi. Eğitimde özelikle suni futbol sahalarının daha verimli ve sağlık bir şekilde hizmet verebilmesi noktası üzerinde duruldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA