Suni futbol sahalarına bakım aracı Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğüne bağlı 16 suni futbol sahasına ATV bakım motoru tahsis etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kendisine bağlı olan suni futbol sahalarında bakım çalışması gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Çalışma kapsamında Spor Şube Müdürlüğüne bağlı 16 suni futbol sahasına ATV bakım motoru tahsis edildi.

SAHALARA BİRÇOK FAYDA SAĞLAYACAK

Bakım çalışması ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor tesislerindeki suni futbol sahaları elden geçirilecek. Suni futbol sahası bakım araçları sahalara birçok fayda sağlıyor. ATV motorlarının süpürgeler yardımıyla yapılan bakım işlemleri sahanın ömrünü uzatırken aynı zamanda halı sahaya yapışan sakız, mıcır, kabuk gibi maddelerin temizliği de sağlanıyor.

SAHA BAKIM ARACININ ÖZELİKLERİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 tesiste bulundurulacak olan saha bakım aracı önemli bir görevi yerine getiriyor. Araç, sürekli kullanımdan dolayı yıpranma şartları hızlı olan sahaları koruyor. Araç, sahada yatmış olan çim iplerini kaldırıyor bunun yanı sıra toprak taneciklerinin, granüllerin ve yaprakların toparlanmasını sağlıyor

SAHANIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Özel aparatıyla sahayı fırçalama özelliği taşıyan sentetik çim saha bakım aracının en önemli özelliklerinden biri de sahadaki liflerin dik durmasını sağlaması. Yapılan bakım çalışması sahaların ömrünü uzatırken, oyuncuların da sağlıklı bir zeminde spor yapmalarına olanak sağlanmış oluyor.

BAKIM ARACI ORYANTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, sahalarda görevli olan 34 personelle Sanayi Mahallesi Vinsan tesislerinde araçların kullanımı konusunda oryantasyon eğitimi verdi.Eğitimde özelikle suni futbol sahalarının daha verimli ve sağlık bir şekilde hizmet verebilmesi noktası üzerinde duruldu.

VATANDAŞIN MALI KORUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü vatandaşın malı olan söz konusu tesislere adeta gözü gibi bakmayı hedefliyor. Bu nedenle sahalar, haftalık ve aylık bakımlardan geçiriliyor. Sahalarda görevli personeller gelen misafirlere kullanım konusunda bilgiler aktarıyor ve böylece doğru kullanım sağlanmış oluyor.

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Kaynak: Bültenler