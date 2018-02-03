Süngütepe'ye saldırının ardından Darmık'a bomba yağdı

Saatli Sınır Karakolumuza yapılan saldırının ardından Türk savaş uçakları bomba yağdırmaya başladı KİLİS - Kilis Gülbaba-Süngütepe Bölüğüne bağlı Saatli Sınır Karakalu'na gerçekleşen tank savarlı saldırının ardından bölge Türk Savaş uçakları tarafından bombardıman altına alındı.

2 askerin şehit olduğu Gülbaba-Süngütepe Bölüğüne yapılan saldırının ardından Türk Savaş uçakları Darmık Dağı yamaçlarını bombalıyor. Uçaklar Saatli Sınır Karakolu'na yapılan tanklı saldırının ardından bölgede kısa sürede nokta atışlarına başladı. Bombalama devam ederken, Burseya Dağı ile Darmık Dağı arasında bölgede geniş bir alan bombalarla dövülüyor.