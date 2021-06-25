Sungurlu'yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı
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Sungurlu'yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Haberler | 3. Sayfa

Sungurlu'yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı Sel amatör kamera tarafından görüntülendi Çorum'un Sungurlu ilçesini sağanak yağış vurdu.

Sungurlu'yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı

Sel amatör kamera tarafından görüntülendi

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesini sağanak yağış vurdu. Sel suları nedeniyle dereler taşarken, tarım arazileri de sular altında kaldı.

İlçede bugün öğle saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası selin geliş anı kameralara yansıdı.

Sungurlu'da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Di ve Budaközü çayları, yağmur sonrası gelen sel suları nedeniyle taştı. Belediye ekiplerinin ilçede temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sungurlu'yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı
Sungurlu'yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı
Sungurlu'yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı
Sungurlu'yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı
Sungurlu'yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever

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