Sungurlu TMO buğday alımına başlıyor
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Sungurlu TMO buğday alımına başlıyor

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun 15 Haziran tarihinden itibaren ürün alımına başlayacağını söyledi.

Sungurlu TMO buğday alımına başlıyor
10.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:20

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun 15 Haziran tarihinden itibaren ürün alımına başlayacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kelepircioğlu, "Toprak Mahsulleri Ofisi 15 Haziran 2020 tarihinde açılacak olup, ürün alımına başlayacaktır. Çiftçilerimizin randevu alarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Çiftçilerimiz randevularını odamızdan da alabilirler" dedi.

Kelepircioğlu, "Bütün Çiftçilerimize bol kazanç ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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