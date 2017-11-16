Sungurlu Stantlarına Yoğun İlgi

Bu yıl Ankara'da 4. düzenlenen Çorum Tanıtım Günlerinde yerini alan Sungurlu Kaymakamlığı ve Sungurlu Belediyesi standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Ankara Atatürk Kültür Merkezi fuar alanında açılışı yapılan Çorum Tanıtım Günleri'nde protokol ve vatandaşlara Sungurlu Belediyesi tarafından Osmanlı Şerbeti ikram edildi. Sungurlu'nun yöresel ve kültürel değerleri Sungurlu Belediyesi stantlarında sergilenirken, ayrıca Semah ve koro gösterisi yapıldı. Tanıtım günleri kapsamında Sungurlu Kına Gecesi organizasyonu yapılacağı bildirildi.



Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve Belediye Başkanı Adbulakadir Şahiner tüm hemşehrilerimizi ve Sungurlu sevdalılarını Çorum Tanıtım Günleri'ne davet etti. - ÇORUM