Sungurlu'nun merkez nüfusu azaldı, köy ve genel nüfusu arttı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı. Sungurlu'nun İlçe Merkez nüfusu 454 kişi azalırken, köy nüfusu 592, genel nüfus ise 138 kişi arttı.

2020 yılında 30 bin 910 olan Sungurlu İlçe merkez nüfus 454 kişi azalarak 30 bin 456'ya düşerken, geçen yıl 16 bin 980 olan köy nüfusu ise 592 kişi artarak 17 bin 572'ye yükseldi. Köylerle birlikte Sungurlu'nun toplam nüfusu ise 47 bin 890'den 138 kişi artarak 48 bin 028'e yükseldi.

'İlçenin nüfusu 40 yılda 50 bin kişi azaldı'

Sungurlu'nun 1980 yılında ilçe merkez nüfusu 24 bin 309, köy nüfusu 73 bin 013 olmak üzere toplam 97 bin 322 idi. 1990 yılında merkez nüfusu 30 bin 521, köy nüfusu 57 bin 806 olarak kayıtlara geçti. 2000 yılında ise merkez nüfus 35 bin 397, köy nüfusu 45 bin 443'e düştüğü görüldü. 2021 yılı itibariyle merkez nüfus 30 bin 456, köy nüfusu ise 17 bin 572'ye kadar düştü. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel