Sungurlu MYO'da konser - Haberler
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Sungurlu MYO'da konser

Sungurlu MYO'da konser
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüsü'nde kış konseri düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüsü'nde kış konseri düzenlendi.

Müzik Bölümü Pop Orkestrası'nın kış konseri 'Kampüste müzik var' sloganıyla gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı ve birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği kış konseri coşkulu ve eğlenceli geçti.

Soğuk havanın şarkılar ve eğlencelerle kırıldığı konserden geriye bir birinden güzel ve renkli kareler bırakıldı. - ÇORUM

Sungurlu MYO'da konser

Sungurlu MYO'da konser

Sungurlu MYO'da konser

Sungurlu MYO'da konser

Sungurlu MYO'da konser

Sungurlu MYO'da konser

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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