Sungurlu'lu belediyesi'nden bahar temizliği
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Sungurlu'lu belediyesi'nden bahar temizliği

Sungurlu Belediyesi, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği bahar temizliğine bu yılda start verildi.

23.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:27
Sungurlu'lu belediyesi'nden bahar temizliği

Sungurlu Belediyesi, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği bahar temizliğine bu yılda start verildi.

Baharın tüm güzelliğini yaşadığımız bu günlerde, Sungurlu Belediye sosyal alanların yanı sıra mahallelerin de geniş çaplı temizliğini yaparak vatandaşlar için hazır hale getirecek.

Kışın yağan kar ve yağmur suyu nedeniyle mahallelerdeki cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve çeşitli görüntü kirliliği oluşturan maddeleri tek tek temizlemeyi hedefleyen Sungurlu Belediyesi bu vesile ile Bahar temizliğinin ilk startını verdi. Yapılan çalışma ile sosyal alanların temizliğinin yanı sıra bütün mahallelerdeki cadde ve sokaklara girilerek bütün şehrin temizliği yapılacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Ekiplerimizin yaptığı çalışmaları Hemşehrilerimizin sağlığının korunması açısından oldukça önemli buluyorum. Ekiplerimiz yalnızca sokakları süpürmekle kalmıyor İlçemizin ana arterleri başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta yıkama çalışması yapıyor. Bunların haricinde yine, kullanılan pazar yerleri ve çöp konteynırları da düzenli olarak hijyenik suyla yıkanıyor. Bu noktalarda yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin sağlığına doğrudan katkısı olacak çalışmalardır. Sungurlu Belediyesi olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken bir yandan da şehrimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz." - ÇORUM

Kaynak: İHA

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