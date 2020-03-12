Sungurlu'dan İdlib'e 15 ton un gönderildi
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Sungurlu, Çorum, İdlib, Güncel

Sungurlu'dan İdlib'e 15 ton un gönderildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, İdlib'e yardımın ilk aşamasında 15 ton un gönderildi.

12.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:49
Sungurlu'dan İdlib'e 15 ton un gönderildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, İdlib'e yardımın ilk aşamasında 15 ton un gönderildi.


Sungurlu Kardeşlik ve Dayanışma Platformu adına söz alan Kerim Mandıraloğlu, "İyilik ve takvada yardımlaşmamız" buyuruyor. Peygamber Efendimiz de "Kim Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir" müjdesini veriyor. Sungurlulu kardeşlerimiz Müslüman kardeşliği bilinci ile bu yardım kampanyasını yaptı, yapıyor. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Kazançlarını bereketlendirip dünya ve ahiret huzuru versin inşallah. Türk Milleti olarak her zaman mağdurun, mazlumun, açın, yoksulun yanında olduk. Yine olacağız. Rabbim paylaşma, yardımlaşma duygusunu bu milletten eksik etmesin. Paraya, servete tapmaktan cümlemizi korusun. Canıyla mücadele edenlerin yanında malıyla mücadele edenlere selam olsun. Gözle görülmeyen bir virüsün dünyayı ne hale getirdiğini görüyoruz. Gerçekte verebildiklerimiz bizimledir." dedi.


İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptığı dua ardından 15 ton un İdlib'e gönderildi.


Yardım Kampanyası 16 Mart Pazartesine kadar devam edeceği, şu an depoda bulunanlar ve toplanacaklarla beraber bir tır daha gönderileceği açıklandı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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