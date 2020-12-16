Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği
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Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği

16.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:30
Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçede bulunan mezarlıklarda başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçede bulunan mezarlıklarda başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

İlçede bulunan Sarıtepe ve Karşıyaka mezarlıklarında periyodik aralıklarla bakım ve onarım çalışması yaparak halkın manevi değerlerine sahip çıkan ilçe Belediyesi, mezarlıklarda kış dönemi bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Sungurlu Belediyesi, sürdürdüğü bu çalışmalarla dinimizce saygı gerektiren mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını düzenli hale getirerek meydana gelebilecek tahribatı önlemeyi amaçlıyor. - ÇORUM

Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:30:52. #1.14#
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