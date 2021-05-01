Sungurlu'da yapılacak güreş eğitim merkezi ve yüzme havuzu için protokol imzalandı
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Sungurlu'da yapılacak güreş eğitim merkezi ve yüzme havuzu için protokol imzalandı

Sungurlu'da yapılacak güreş eğitim merkezi ve yüzme havuzu için protokol imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sungurlu ilçesine yapılma sözü verilen Olimpik Yüzme Havuzu ve Güreş Eğitim Merkezi için protokol resmen imzalandığını söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sungurlu ilçesine yapılma sözü verilen Olimpik Yüzme Havuzu ve Güreş Eğitim Merkezi için protokol resmen imzalandığını söyledi.

Sungurlu'da yapılacak olan Olimpik Havuz ve Güreş Eğitim Merkezi'nin protokolü Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında imzalandı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Gelecekteki yarınlarımız, umutlarımız olacak gençlerimizin uluslararası müsabakalarda son dönemdeki başarılarının temelinde, spor tesislerimizin artırılması ve kendilerine sunulan imkanların sonucu olduğunun farkındalığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Spor alanında fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin artırılması en büyük hedeflerimiz arasındadır. İlimize, ilçelerimize yapılan yatırımlar ve desteklerinden dolayı; gençlerin, sporcuların koruyucusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ilimiz, ilçelerimiz adına teşekkür ediyorum.

Yeni sporcularımızın yetişmesine vesile olacak olan yatırımlar Çorum'umuza hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Sungurlu'da yapılacak güreş eğitim merkezi ve yüzme havuzu için protokol imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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