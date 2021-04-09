Sungurlu'da yangın
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Sungurlu'da yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sungurlu'da yangın

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir evin tandırlık bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir evin tandırlık bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Başpınar Mahallesi Arıcı Evleri mevkisinde bir evin tandırlık bölümünde yangın çıktı. Ev sahibi ve mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan da yangınzede aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. - ÇORUM

Sungurlu'da yangın
Sungurlu'da yangın
Sungurlu'da yangın
Sungurlu'da yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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