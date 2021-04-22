Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor
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Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor

Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sungurlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde larva ve haşere ilaçlama çalışması yapılıyor.

Sungurlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde larva ve haşere ilaçlama çalışması yapılıyor.

Havaların ısınması ile birlikte vektörel mücadele çalışmaları kapsamında böcek ilaçlama çalışmalarına ağırlık veren Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sulak ve yeşil alanlarda ile mahallelerin muhtelif yerlerinde ilaçlama yapılırken, yetkililer ilaçlamaların periyodik aralıklarla devam edeceğini belirttiler.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden vektör canlılarla olan mücadeleyi daha etkin bir şekilde sürdürebilmek için vatandaşlardan çöpleri açık halde boş alanlara atmamaları, poşetlenmiş ve ağzı kapalı halde konteynerlere atmaları, çöp konteynerlerinin kapaklarını kapalı olarak tutmaları konusunda daha fazla duyarlılık beklediklerini ifade ettiler. - ÇORUM

Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor
Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor
Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor
Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor
Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor
Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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