Sungurlu'da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

Sungurlu'da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri henüz yapımı devam eden ve Ocak ayında taşınacakları yeni kampüs alanında fidan dikimi gerçekleştirdi.

11.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:36
Sungurlu'da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Meslek Yüksek Okulu öğrencileri henüz yapımı devam eden ve Ocak ayında taşınacakları yeni kampüs alanında fidan dikimi gerçekleştirdi.


"2-8 Kasım Lösevili Çocuklar Haftası"nın geride kalmasına rağmen Üniversite öğrencileri fidan dikimini maskelerle gerçekleştirerek farkındalık oluşturmak istedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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