Sungurlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Serdar Emir Mustafaoğlu yönetimindeki 05 DZ 588 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Kurutoprak yönetimindeki 19 EB 367 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güray Ocak yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM