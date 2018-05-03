Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza hafif ticari araç çarptı.

Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza hafif ticari araç çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Ankara-Samsun karayolu Yeşilevler sitesi önünde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 06 AGM 493 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sudenaz Yakut (20) isimli genç kıza çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yakut, olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.