Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Çiçekevler Mevki galericiler sitesi önünde meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 55 DJ 411 plakalı otomobil galericiler sitesinden geri manevra yaparak yola çıkarken, Hüseyin H. yönetimindeki 19 SB 963 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle galeride park halinde bulunan diğer araca çarparak durabilen 19 SB 963 plakalı otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Yaralı olay yerine çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM