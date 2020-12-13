Sungurlu'da polis ve jandarmadan denetim
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Sungurlu'da polis ve jandarmadan denetim

13.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:33
Sungurlu'da polis ve jandarmadan denetim

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İlçenin belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, araçlarda bulunanların izin belgelerine kontrol ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise ceza yazılıyor. Ayrıca, araçta bulunanların sosyal mesafe kuralına uymaları istenirken, maske takmaları konusunda da uyarılıyor. - ÇORUM

Sungurlu'da polis ve jandarmadan denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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