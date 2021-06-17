Sungurlu'da 'Pazar Duası' geleneği yaşatılıyor
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Sungurlu'da 'Pazar Duası' geleneği yaşatılıyor

Sungurlu'da 'Pazar Duası' geleneği yaşatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'un Sungurlu ilçesinde uzun yıllardır süregelen 'pazar duası' geleneği senelerdir yaşatılıyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde uzun yıllardır süregelen 'pazar duası' geleneği senelerdir yaşatılıyor.

Sungurlu ilçesinde haftanın belirli günlerinde açılan pazarlarda esnaf, tezgahlarını 'pazar duası' ile açıyor. Esnafın iyi kazanç sağlaması, vatandaşların da güzel alışveriş yapabilmesi için yapılan duaya, hem esnaf hem de müşteriler eşlik ediyor. Çok eski bir ahilik geleneği olan pazar duası böylece gelecek nesillere de aktarılıyor.

"Alışverişin bereketli geçmesini temenni ediyorlar"

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, perşembe ve cumartesi günleri kurulan ve vatandaşların haftalık alışveriş ihtiyaçlarının giderildiği pazarlardaki alışverişleri duayla başlatmalarının, hem esnaf hem de tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Şahiner, bereket duasının geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Ülkede pazar alışverişindeki toplu dua geleneğinin Ahi Evran döneminden geldiğini dile getiren Başkan Şahiner, "Pazar alışverişlerinin gerek esnaf gerekse tüketiciler için bereketli geçmesi temennisiyle dualar yapılıyor. Satıcı ve tüketiciler bu duaya katılarak alışverişlerin bereketli geçmesini temenni ediyor" diye konuştu.

Pazar esnafları ve vatandaşlar ise geleneksel olarak sürdürülen bu pazar duasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇORUM

Sungurlu'da 'Pazar Duası' geleneği yaşatılıyor
Sungurlu'da 'Pazar Duası' geleneği yaşatılıyor
Sungurlu'da 'Pazar Duası' geleneği yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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