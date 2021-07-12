Sungurlu'da otomobil manevra yaparken çocuğa çarptı
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Sungurlu'da otomobil manevra yaparken çocuğa çarptı

Sungurlu'da otomobil manevra yaparken çocuğa çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil küçük bir çocuğa çarptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil küçük bir çocuğa çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Furkan A., yönetimindeki 19 BE 624 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde geri manevra yaptığı esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Berat B.'ye çarptı. Kazada küçük çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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