Sungurlu'da otobüs durakları yenileniyor
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Sungurlu'da otobüs durakları yenileniyor

13.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:35
Sungurlu'da otobüs durakları yenileniyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eskiyen ve uzun süredir kullanılan taksi durakları yenilendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eskiyen ve uzun süredir kullanılan taksi durakları yenilendi.

Şoför esnafının her zaman en iyisi ve en güzeline layık olduğunu dile getiren Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan, "Esnaflarıma bir söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sungurlu ticari taksi duraklarını yenilemek için çıktığım yolda bana desteklerini esirgemeyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e, Çorum ÇESOB Başkanı Recep Gür'e, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'e, Sungurlu Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaaddin Kayaer'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bu güne kadar beni yalnız bırakmayan tüm şoför arkadaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum. Hizmetlerimizin devamının geleceğinin sözünü buradan tekrardan veriyorum" dedi. - ÇORUM

Sungurlu'da otobüs durakları yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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