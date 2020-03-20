Sungurlu'da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması
Sungurlu Belediyesi'nden nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması getirildi.
20.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:35
Sungurlu Belediyesi'nden nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması getirildi. Tedbir nedeniyle nikah törenlerine davetli alınmayacağı bildirildi.
Sungurlu Belediyesi salon ve dış nikahlara gitmeme kararı alırken, ayrıca sağlık tedbirleri kapsamında ve İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile bugünden itibaren Belediye Nikah Salonu'nda yapılan nikah işlemleri sadece gelin, damat ve şahitlerin katılımı ile gerçekleştirileceği bildirildi. - ÇORUM
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Kaynak: İHA