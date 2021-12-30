Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi - Haberler
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Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İl Ticaret Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketlere fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İl Ticaret Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketlere fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve halkımızın mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdik. Aynı hassasiyeti ilgili kurumların da göstermesini temenni ediyoruz. Halkımızın menfaati için günlük denetimleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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