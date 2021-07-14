Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi

Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sungurlu'da kurban hizmetleri komisyon kararına göre halkın kurbanlarını tespit edilen 4 ayrı yerde kesebileceği belirtildi.

Sungurlu'da kurban hizmetleri komisyon kararına göre halkın kurbanlarını tespit edilen 4 ayrı yerde kesebileceği belirtildi.

Sungurlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sungurlu'da kurban kesim yerlerinin yeni mezbahane, Hacettepe Mahallesi 1100. Sokak pazaryeri yanında bulunan boş arsa, Turan Mahallesi Şehit Nuri Bayav Caddesi Altınoğlu Cami karşısında bulunan boş arsa ve Örnekevler Mahallesi'nde 2028 sokak Örnekevler Cami yanında bulunan boş arsa kesim yerleri olarak belirlendiği açıklandı.

Kurban Bayramı boyunca kurbanlıklarını Belediye mezbaha tesislerinde kestirmek isteyen vatandaşların komisyonun belirlediği ücret karşılığında kesim yaptırabilecekleri belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, halkın huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini ifade etti.

Halkın ve esnafların kolaylıkla alış verişlerini yapabilecekleri canlı hayvan pazarını ekiplerin sürekli denetim altında tuttuğunu belirten Başkan Şahiner, "Açık alanlarda halkımızın et çekimi yapmamalarını ve kötü görüntü sergilememelerini rica ediyoruz. Halkımızın dini vecibelerini yerine getirirken çevreye karşı daha duyarlı davranacaklarına inanıyorum. Kurban kesimi nedeniyle ilçede oluşabilecek kötü görüntülerden korunmak için ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaktır. Kesim yerleri dışında, çarşı içinde veya mahalle aralarında kesim yapılmamasını tüm ilçe halkında rica ediyoruz. Kurbanların dini vecibelere uygun, sağlık ve çevre şartlarını taşıyan yerlerde kesilmesi gerekmektedir. Kesim sonunda da temizliğe azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 20:27:06. #1.16#

title