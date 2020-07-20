Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi
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Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde kurban hizmetleri komisyon kararına göre halkın kurbanlarını tespit edilen 4 ayrı yerde kesebileceği belirtildi.

Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi
20.07.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:41

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde kurban hizmetleri komisyon kararına göre halkın kurbanlarını tespit edilen 4 ayrı yerde kesebileceği belirtildi.

Sungurlu Belediyesi'nden yapılan açıklama da, Sungurlu'da kurban kesim yerlerinin yeni mezbahane, Hacettepe Mahallesi 1100. Sokak pazaryeri yanında bulunan boş arsa, Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 2027. Sokak ofis karşısı ve Turan Mahallesi Şehit Nuri Bayav Caddesi Altınoğlu Cami karşısında bulunan boş arsa kesim yeri olarak belirlendiği açıklandı.

Kurban Bayramı boyunca kurbanlıklarını Sungurlu Belediyesi mezbaha tesislerinde kestirmek isteyen vatandaşların komisyonun belirlediği ücret karşılığında kesim yaptırabilecekleri belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, halkın huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini ifade etti.

Halkın ve esnafların kolaylıkla alış verişlerini yapabilecekleri canlı hayvan pazarını ekiplerin sürekli denetim altında tuttuğunu belirten Başkan Şahiner, "Açık alanlarda halkımızın et çekimi yapmamalarını ve kötü görüntü sergilememelerini rica ediyoruz. Halkımızın dini vecibelerini yerine getirirken çevreye karşı daha duyarlı davranacaklarına inanıyorum. Kurban kesimi nedeniyle ilçede oluşabilecek kötü görüntülerden korunmak için ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaktır. Kesim yerleri dışında, çarşı içinde veya mahalle aralarında kesim yapılmamasını tüm Sungurlu halkında rica ediyoruz. Kurbanların dini vecibelere uygun, sağlık ve çevre şartlarını taşıyan yerlerde kesilmesi gerekmektedir. Kesim sonunda da temizliğe azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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