Sungurlu'da korona virüs denetimleri sürüyor
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Sungurlu'da korona virüs denetimleri sürüyor

07.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:38
Sungurlu'da korona virüs denetimleri sürüyor

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ekipler köylerde denetimlerini sürdürdü.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ekipler köylerde denetimlerini sürdürdü.

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipleri bu kez ilçeye bağlı köylere giderek camilerde denetim yaptı. Köy camilerinde incelemelerde bulunan ekipler, alınan tedbirlerin uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Eksik olan önlemlerin uygulanması için cami imamı bilgilendirildi. - ÇORUM

Sungurlu'da korona virüs denetimleri sürüyor
Sungurlu'da korona virüs denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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