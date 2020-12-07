Sungurlu'da korona virüs denetimleri sürüyor
07.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:38
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ekipler köylerde denetimlerini sürdürdü.
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ekipler köylerde denetimlerini sürdürdü.
Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipleri bu kez ilçeye bağlı köylere giderek camilerde denetim yaptı. Köy camilerinde incelemelerde bulunan ekipler, alınan tedbirlerin uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Eksik olan önlemlerin uygulanması için cami imamı bilgilendirildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı