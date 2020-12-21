Sungurlu'da korona virüs denetimi
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Sungurlu'da korona virüs denetimi

21.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:21
Sungurlu'da korona virüs denetimi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Denetimlerde İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları tarafından korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin sıklıkla uygulandığı gözleniyor.

Korona virüs bulaş hızının en aza indirilmesi ve yaylım hızının azaltılması gerektiğini söyleyen yetkililer, maske, hijyen, mesafe ve karantina konularında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. - ÇORUM

Sungurlu'da korona virüs denetimi
Sungurlu'da korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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