Sungurlu'da korona virüs denetimi
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Sungurlu'da korona virüs denetimi

17.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:33
Sungurlu'da korona virüs denetimi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, Perşembe pazarında incelemelerde bulundu.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, Perşembe pazarında incelemelerde bulundu.

Korona virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında inceleme yapan Mükremin Dağaşan, tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Dağaşan, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını hatırlatarak tedbirin elden bırakılmamasını istedi. - ÇORUM

Sungurlu'da korona virüs denetimi
Sungurlu'da korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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