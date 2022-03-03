Sungurlu'da kan bağış kampanyası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sungurlu'da kan bağış kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sungurlu'da kan bağış kampanyası

Türkiye Kızılay Derneği Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu'da üç gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Türkiye Kızılay Derneği Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu'da üç gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Çorum kan bağışı merkezi'nden gelen ekip, Atatürk meydanı'nda bağışta bulunmak isteyen gönüllülerden kan almaya başladı. Kızılay görevlileri 03-05 Mart tarihleri arasında 11.00-18.30 saatleri arası kan bağışı alacaklar.

Kan bağışı sonrasında AIDS, Hepatit C, Hepatit B, frengi testi ve kan grubu testlerinin de ücretsiz yapıldığını, bağışlanan kanların gerekli olan tetkikler yapıldıktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarında kullanıldığını dile getiren Çorum Kızılay yetkilleri, "Kan hizmetlerinde vatandaşlarımızdan gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Unutmasınlar ki bir ünite kan 3 hayat kurtarabilir" şeklinde konuştular. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kan Bağışı, Sungurlu, Kızılay, Çorum, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title