Sungurlu'da kahvehaneye kumar baskını
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Sungurlu'da kahvehaneye kumar baskını

Sungurlu'da kahvehaneye kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, işletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 57 bin 704 lira idare para cezası uygulandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, işletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 57 bin 704 lira idare para cezası uygulandı.

Edinilen bilgileye göre, Turan Mahallesinde bulunan kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kahvehane içersinde işletme sahibi dışında 13 kişi bulunduğu belirlenirken, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bu tabanca'ya ait şarjör ve mermi ile 1 adet bıçak ve çok sayıda oyun kağıdı elle geçirildi.

Operasyon sonucunda 1 kişiye kumar oynatmaktan 18 bin 704 TL, 13 kişiye ise pandemi kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan 39 bin TL olmak üzere toplamda 57 bin 704 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ÇORUM

Sungurlu'da kahvehaneye kumar baskını
Sungurlu'da kahvehaneye kumar baskını
Sungurlu'da kahvehaneye kumar baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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