Sungurlu'da kahvehane kundaklandı
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Sungurlu'da kahvehane kundaklandı

Sungurlu'da kahvehane kundaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kahvehanede, kundaklama sonucu çıkan yangın hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kahvehanede, kundaklama sonucu çıkan yangın hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan Celal Güngör'e ait kahvehane, gece saat 02.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli bir kişi tarafından kundaklandı. Kahvehaneden alevler yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı.

Polis ekipleri tarafından kar maskeli zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da kahvehane kundaklandı
Sungurlu'da kahvehane kundaklandı
Sungurlu'da kahvehane kundaklandı
Sungurlu'da kahvehane kundaklandı
Sungurlu'da kahvehane kundaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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