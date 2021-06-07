Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
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Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi

Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2021 hasat sezonunun ilk arpaları Ticaret Borsası satış salonunda satıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2021 hasat sezonunun ilk arpaları Ticaret Borsası satış salonunda satıldı.

Hasat sezonun biçilen ilk arpaları satış salonunda satışa sunuldu. Delice Kavak köyünden İlyas Kızıldemir'e ait 13 ton arpa 2,501 TL, Halil Tokuştepe'ye ait 3,5 ton arpa 2,478 TL, Arslan Sertkaya'ya ait 5 ton arpa 2,442 TL ve Sami Sertkaya'ya ait 4 ton arpa 2,469 TL'den Çavuşoğulları Tarım Ürünleri San Tic. Ltd. Şti. tarafından satın alındı.

Delice Meşeyayla köyünden İlhan Bozer'e ait 6 ton arpa ise 2,548 TL'den Seval Et Tavuk Ürün. Tur. Gıda. Hayv. San ve Tic LTD Şti tarafından satın alındı.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Bu vesileyle 2020-2021 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, hasat sezonumuzun bereketli olmasını, kazancımızın bereketli ve rabbim razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim" dedi. - ÇORUM

Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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