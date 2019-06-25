Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 3 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan M.E. (67) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen M.E.U. (38) yönetimindeki 60 EU 360 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her araç iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.E. (62) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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