Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenihayat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan S.'nin kullandığı otomobil ile Ahmet B.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından araçta sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulunduğu otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı