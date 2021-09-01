Sungurlu'da ev yangını korkuttu
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Sungurlu'da ev yangını korkuttu

Sungurlu'da ev yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangın korkuya neden oldu. Çıkan yangında evde bulunan eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde İhsan Sarıyerlioğlu'na ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Sungurlu'da ev yangını korkuttu
Sungurlu'da ev yangını korkuttu
Sungurlu'da ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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