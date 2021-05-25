Sungurlu'da etiket ve fiyat denetimleri sürüyor
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Sungurlu'da etiket ve fiyat denetimleri sürüyor

Sungurlu'da etiket ve fiyat denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyen zabıta ekipleri fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiketlerini denetledi. Ayrıca ekipler yaptıkları denetimlerde, esnafların ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol etti.

Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yerel ve ulusal zincir marketlerde vatandaşlarımızın zarar görmemesi için denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirttiler. - ÇORUM

Sungurlu'da etiket ve fiyat denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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