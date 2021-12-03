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Sungurlu'da engellilere ücretsiz tıraş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sungurlu'da engellilere ücretsiz tıraş

Sungurlu Terziler ve Berberler Odası, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla, engellilerin saç tıraşını bakım gördükleri merkezde ücretsiz yaptı.

Sungurlu Terziler ve Berberler Odası, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla, engellilerin saç tıraşını bakım gördükleri merkezde ücretsiz yaptı.

Oda üyesi kuaförler, 3 Aralık engelliler günü dolayısıyla özel bakım merkezi'ne giderek tıraş olmak için berbere gelmekte zorlanan engellilere ücretsiz hizmet verdiler.

Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, engellilere destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bu hizmeti yaptıklarını belirtti.

Engellerin, insanların birbirine desteğiyle aşılabileceğine inandığını söyleyen Karslı, "Engelli vatandaşların yanında olmak için bu hizmeti verdik. Bu kapsamda engelli kardeşlerimizi tıraş ederek onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en güzel duygulardan biri. Berber ve kuaför arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Sungurlu'da engellilere ücretsiz tıraş

Sungurlu'da engellilere ücretsiz tıraş

Sungurlu'da engellilere ücretsiz tıraş

Sungurlu'da engellilere ücretsiz tıraş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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