Sungurlu'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sungurlu'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Sungurlu'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 16 çiftçiye toplam bin 200 kilogram silajlık mısır tohumu hibe olarak dağıtıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 16 çiftçiye toplam bin 200 kilogram silajlık mısır tohumu hibe olarak dağıtıldı.

Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma Projesi kapsamında dağıtılmaya başlanan tohumlar çiftçilere teslim edilirken, tam kapanma nedeniyle dağıtım töreni yapılmadı. Çiftçilerin randevulu bir şekilde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne çağrıldığı açıklandı.

25 bin TL bütçeli ve 400 dekar sulu alanda ekimi yapılacak tohumların bedelini İl Özel İdaresinin karşıladığı ve çiftçilerden hiçbir ücret alınmadığı bildirildi. - ÇORUM

Sungurlu'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Salih Uçan Cyle Larin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sungurlu'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:39:48. #1.14#

title