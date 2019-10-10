Sungurlu'da 'Camideyim Huzurdayım' projesi başladı

10.10.2019 18:28

Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organize ettiği, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen, Sungurlu İmam Hatip Ortaokullarınca desteklenen 'Camideyim Huzurdayım' Projesi Sungurlu Ulu Camii'nde başladı.



Üçüncü yılına giren, Cumartesi sabah ve Perşembe yatsı namazlarında olacak buluşmalarda 15 dakikalık sohbet yapılıyor. Haftanın ayeti, haftanın hadisi öğrencilerce ezberleniyor. Arkasından çorba- kahvaltı ikram ediliyor.



Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, "Kahvaltılara-ikramlara sponsor olan maddi-manevi projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle sabahın erken saatlerinde camiye koşan yavrularımızı ve onlara destek olan ailelerimizi kutluyoruz. İlk buluşmamızda çorbaları ikram eden Kazım Pugur kardeşimize Rabbim iki cihan huzuru versin. Hayırlı, örnek, önder nesil yetiştirmede de Mevlam yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA