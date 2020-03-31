Sungurlu'da caddelere dezenfektan yerleştirildi Sungurlu Belediyesi tarafından halkın yoğun olarak kullandığı noktalara dezenfektan aparatları yerleştirildi.

Sungurlu Belediyesi tarafından halkın yoğun olarak kullandığı noktalara dezenfektan aparatları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatlarıyla, ilçede vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklara dezenfektan konuldu.

Koronovirüs salgınına karşı önlemleri artırdıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, "Başkanımızın talimatlarıyla Koronovirüs tedbirlerimiz kapsamında halkımızın yoğun olarak kullandığı noktalara dezenfektan koyduk. Ekiplerimiz tarafından kontrolü sağlanarak takviye yapılacak ve sürekliliği sağlayacağız." dedi - ÇORUM

Kaynak: İHA