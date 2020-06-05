Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı -4 kişide korona çıktı, apartman karantinaya alındı Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı

-4 kişide korona çıktı, apartman karantinaya alındı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Korona virüsü salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Bugün Başpınar Mahallesi'nde Emralioğlu Apartmanında dört kişinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sitede bulunan 6 katlı apartman karantinaya alındı. 24 dairenin bulunduğu belirtilen apartmana polis ekipleri tarafından akşam saat 19: 00'dan itibaren emniyet şeridi çekilirken binaya giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.

Kaynak: İHA